Eieren zoeken in paleistuin Soestdijk en meer uit-tips voor het paasweekend

1. Swan Market in Rotterdam

Op Eerste Paasdag verzamelen creatieve, startende ondernemers zich in het Museumpark in Rotterdam tijdens de Swan Market. Bij de verschillende kramen zijn bijvoorbeeld kaarten, handgemaakte sieraden, betaalbare kunst of accessoires voor in huis te koop.

Wanneer? Maandag 2 april, 11.00 tot 17.00 uur

Waar? Museumpark Rotterdam

Prijs? Gratis

2. Paaspop in Schijndel

Traditiegetrouw opent Paaspop het festivalseizoen. Het feest begint op Goede Vrijdag en eindigt op Eerste Paasdag. Op die laatste festivaldag staan optredens van Iggy Pop, De Jeugd van Tegenwoordig, Nothing but Thieves, Guus Meeuwis en Triggerfinger op het programma.

Wanneer? Zondag 1 april, vanaf 13.00 uur

Waar? Schijndel

Entree: 72,95 euro (dagkaart)

3. Paasvuur in het oosten

De organisatie van het paasvuur in Espelo schopte het in 2012 tot het Guinness Book of World Records voor het bouwen van het grootste paasvuur ter wereld. Ook dit jaar wordt er een metershoge brandstapel gemaakt en in de brand gestoken.

Wanneer? Zondag 1 april, 20.00 uur

Waar? Bijvanksweg 1, Espelo

Prijs? Gratis

4. Gratis festival in fabriekshal in Utrecht

In een oude fabriekshal in Utrecht kunnen bezoekers tijdens het paasweekend luisteren naar singer-songwriters, dansen in de silent disco of iets te eten en drinken halen bij één van de foodtrucks of de fonteinbar. Het Werkspoor Festival in de oude loods is gratis te bezoeken.

Wanneer? Zondag 1 april (12.00 tot 00.00 uur) en maandag 2 april (12.00 tot 21.00 uur)

Waar? Werkspoorkathedraal, Utrecht

Prijs? Gratis

5. Eieren zoeken in paleistuin Soestdijk

Op Eerste Paasdag is de tuin van Paleis Soestdijk bezaaid met duizenden eieren. Kinderen van nul tot dertien kunnen er chocolade- en gouden eieren zoeken. Ouders zoeken niet mee, maar zijn wel welkom.

Wanneer? Zondag 1 april, van11.00 tot 14.30 uur

Waar? Paleistuin Soestdijk

Prijs? 2,50 euro (0-13 jaar), 5 euro (volwassenen)



6. Markt met mini-festival in Arnhem

Het Sonsbeekpark in Arnhem tovert op Eerste Paasdag om in een enorme versmarkt. Op de Sonsbeekmarkt worden niet alleen streekproducten verkocht, er is ook live-muziek en straattheater én bezoekers kunnen iets te eten kopen bij foodtrucks.

Wanneer? Zondag 1 april van 11.00 tot 18.00 uur

Waar? Sonsbeekpark bij het hertenkamp, Tellegenlaan 3, Arnhem

Prijs? Gratis

7. Blije koeien in Heiloo

De lente is begonnen en dat betekent dat de koeien weer in de wei mogen. Op Tweede Paasdag opent Carola Schouten (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) het "weidegangseizoen" in Heiloo. Bij Boerderij Ter Coulster kun je kijken naar de allereerste dag dat de koeien het verse gras weer ruiken.

Wanneer? Maandag 2 april vanaf 13.40 uur

Waar? Boerderij Ter Coulster, Heiloo

Prijs? Gratis

8. Markt in het Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bos koop je op de Pure Markt op Eerste of Tweede Paasdag bij meer dan tachtig ondernemers heel veel lekkers voor thuis. Daarnaast kunnen bezoekers neerploffen op één van de terrassen, luisteren naar live-muziek of in de zweefmolen stappen.

Wanneer? Zondag 1 april en maandag 2 april van 11.00 tot 18.00 uur

Waar?Amsterdamse Bos (nabij Boswinkel)

Prijs? Gratis

9. Paaskermis in Deventer, Utrecht, Enschede of Leiden

Voor een rondje in de draaimolen of een vers gedraaide suikerspin kun je tijdens Pasen terecht in Deventer, Utrecht, Enschede of Leiden op de Paaskermis.

Waar? Deventer (Platvoet), Utrecht (Griftpark), Enschede (Volkspark), Leiden (Lammermarkt)

Wanneer? Zondag 1 april en maandag 2 april*

Prijs? Gratis

*De kermissen zijn al voor en ook na de paasdagen geopend en bouwen op verschillende data af