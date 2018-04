Dries Roelvink moest zelf achter concert in Paradiso aan

Twee jaar geleden kwam de 59-jarige zanger voor het eerst binnen in de Amsterdamse concertzaal, toen hij een nummer van zijn moeder Alie ten gehore bracht tijdens een presentatie van muzieklabel TopNotch. Roelvink vond de sfeer meteen geweldig, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Een dag later heb ik meteen gebeld naar Paradiso met de vraag of ik er niet eens een show kon geven. Er werd mij verteld dat ze het zouden overwegen. Het podium gaf toe dat zij het ook leuk vonden, maar wisten niet of ze een gewoonte wilde maken van volksmuziek in Paradiso. Vervolgens bleef het stil", aldus de 59-jarige zanger.

"Toen ik nog eens mailde, volgde er geen antwoord. Toen mijn manager Frank Wisse mailde en belde kreeg hij ook geen antwoord."

Roelvink had de moed eigenlijk al opgegeven, toen hij in gesprek kwam met de organisator van Dutch Valley. "Hij zei: 'Dries, ik ga het nog een keer voor je proberen.' Binnen een dag had hij het geregeld. Ik had één keus: maandag 10 september, of niet. Ik dacht: mooi, horecadag."