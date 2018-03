De kaartverkoop is dinsdag gestart.

"Ik verheug me enorm op dit grootse avontuur: een reis naar de toekomst", zegt Kuipers over zijn show SpaceXperience - Into The Future Live. De kaarten voor de show van 15.45 uur zijn vrijwel allemaal verkocht. Diezelfde avond, om 20.00 uur, staat hij nogmaals in de concertzaal.

De astronaut staat voor het tweede jaar op rij in de Ziggo Dome. Vorig jaar verkocht hij de zaal drie keer uit.