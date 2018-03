Jamai doet in mei en juni clubtour met nieuw album

Zijn Genoeg te Doen-tour start op 25 mei in Breda, waarna hij een dag later in Oosterpoort in Groningen staat. Op 9 juni is Tivoli Vredenburg in Utrecht aan de beurt. Nadat 16 juni Doornroosje in Nijmegen het decor is, sluit Jamai de tour op 23 juni af in Paradiso Noord Amsterdam.

Jamai: "Dit wordt een lekkere poptour met een belangrijke rol voor de piano; op de toetsen werden de meeste liedjes geboren."

In maart kwam het nieuwe Nederlandstalige popalbum Genoeg te Doen van Jamai uit. Daar was de nodige ophef over, omdat de teksten van de 31-jarige zanger genderneutraal zijn. In een reactie bij Pauw zei Jamai daarover: "Ik ben geschrokken omdat ik júist niemand wil uitsluiten en genderneutrale teksten wil schrijven."

De zanger is zelf al tien jaar samen met zijn partner Michael.