Aantal hollywoodsterren zegt Comic Con in Rotterdam af vanwege winterweer

Er is nog een kleine kans dat Steven Ogg zondag aanwezig zal zijn, meldt de organisatie op Facebook zaterdag.

"Het spijt ons heel erg voor dit nieuws", schijft Comic Don, "maar we kunnen de weersomstandigheden niet veranderen of de gasten op een andere manier naar het evenement krijgen op het moment."

Ronn Moss (The Bold and the Beautiful), Mannu Bennet (The Hobbit) en Daniel Naprous (Darth Vader in Star Wars: Rogue One) zullen wel aanwezig zijn tijdens het tweedaagse evenement.

Op de foto

Comic Con presenteert een scala aan sterren uit bekende films, tv-series en strips. Ze nemen deel aan panels en praten over vroegere en toekomstige projecten. Daarnaast delen ze tegen betaling handtekeningen uit en gaan ze met fans op de foto.

Eerder waren edities van Comic Con in Amsterdam en Utrecht.