Seasick Steve te zien op americana-festival Once in a Blue Moon

Op het festival treden in totaal twintig acts op, verdeeld over drie podia. Eerder werden al namen bekendgemaakt van artiesten als The Mavericks, Sam Outlaw, Hiss Golden Messenger, Tim Knol, Bombino, CC Smugglers, Steve Smyth en Lee Bains III & The Glory Fires.

Het nieuwe festival in het Amsterdamse Bos richt zich op de muziekstijlen americana, country, folk, blues en rootsrock. Ook wat betreft de randprogrammering heeft de organisatie van het festival inspiratie geput uit de Amerikaanse cultuur.

De kaartverkoop voor Once In A Blue Moon start op 2 maart om 10.00 u en loopt via Ticketmaster.