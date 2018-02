Doe Maar wederom op tournee

Vanaf 3 oktober is de band in heel Nederland te zien. De concertreeks wordt afgetrapt in Hedon, Zwolle. Op 30 november wordt de Er verandert NIX-tour afgesloten in Carré.

Tussendoor speelt Doe Maar in Haarlem, Brussel, Nijmegen, Tilburg, Groningen, Utrecht, Antwerpen, Eindhoven, Kerkrade, Den Haag en Enschede. De tour wordt op 30 november afgesloten in Carré in Amsterdam.

"We begonnen samen in clubjes en het is een onwaarschijnlijk voorrecht om diezelfde clubs 40 jaar later weer aan te doen", zegt zanger Henny Vrienten in een persbericht.

De kaartverkoop voor de tour begint vrijdag 2 maart.