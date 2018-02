André Rieu weer met Maastrichtconcerten in bioscoop te zien

André in Cinemas is een registratie van Amore - My Tribute to Love, de concertreeks op het Vrijthof in Maastricht waarbij de violist naar eigen zeggen een ode brengt aan de liefde. Niet alleen de liefde voor zijn vrouw en kinderen, maar ook de liefde voor zijn Johan Strauss Orkest, met wie hij al meer dan dertig jaar op het podium staat.

Vorig jaar bezochten ruim 28.000 Nederlandse bioscoopbezoekers André in Cinemas, dat ook in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Canada, Australië en New Zeeland kon rekenen op een goede opkomst.

De voorverkoop voor het bioscoopevenement start vrijdag 23 februari.