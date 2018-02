Jethro Tull geeft extra concert in Tilburg

De band Jethro Tull, gericht op frontman, zanger en dwarsfluitspeler Ian Anderson, staat op 25 november in Carré. Een dag later is de Britse band te zien in Tilburg. De kaartverkoop is per direct gestart via de website van 013.

Sinds de oprichting van de band in 1968 maakte Jethro Tull veertig albums, waarvan er wereldwijd 60 miljoen exemplaren werden verkocht. Het is ruim negen jaar geleden dat Jethro Tull voor het laatst in Nederland optrad.

50th Anniversary Tour

Anderson en consorten begon in 2018 met de Jethro Tull 50th Anniversary Tour. Alle bekende nummers uit het verleden van de progressieve rockband komen langs.