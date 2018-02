Chef'Special geeft in december concert in AFAS Live

Kaarten zijn vanaf maandag 19 februari om 10.00 uur verkrijgbaar.

Chef'Special brak in Nederland door met de hit In Your Arms en ontving een platinum award voor het album Passing Through. De band gaf eerder twee uitverkochte concerten in de Heineken Music Hall, een show in de Ziggo Dome en speelde op festivals als Lowlands, Concert at SEA en Pinkpop.

Afgelopen maandag won de groep van zanger Joshua Nolet nog een Edison Award voor het beste album in de categorie Pop. De prijs was voor het derde studioalbum van de band, Amigo.