Dwight 'Murdock' Schultz te gast bij Heroes Dutch Comic Con

De 70-jarige Schultz was in 1984 al eens in Nederland. Destijds kwam hij samen met collega's Dirk Benedict (Face), Mr. T (B.A. Baracus) en schrijver van de serie Stephen J. Cannell. Het groepje werd toen op Schiphol onthaald door 20.000 enthousiaste fans.

Jaarbeurs

Naast de iconische rol van Murdock speelde Schultz in verschillende films en series. Zo was hij ook te zien in diverse Star Trek-series. Schultz zal zowel op zaterdag 31 maart als op zondag 1 april aanwezig zijn op het evenement in de Jaarbeurs in Utrecht.