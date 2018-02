Festival Milkshake krijgt 'verborgen podium'

In het kader van het 50-jarig bestaan van Paradiso is er ruimte voor een verborgen podium op het festivalterrein, met als thema 'Copacabana'. Dit is in navolging van Milkshake Festival in Sao Paulo, dat vorig jaar voor het eerst plaatsvond.

De zevende editie van Milkshake vindt plaats op 28 en 29 juli in het Westerpark in Amsterdam. Een van de grote acts dit jaar is Joost van Bellen, die samen met Zu Browka International van de Roxy acts op het Transformer-podium verzorgt.

De internationale samenwerking is er onder meer met Less Drama More Techno uit Parijs en Sexy Party uit Keulen. Nieuw is Pornceptual uit Berlijn. De volledige line-up wordt later bekendgemaakt.

Milkshake is sinds de vijfde editie in 2016 uitgegroeid tot een tweedaags festijn. Het dancefestival is ontwikkeld vanuit de gedachtegang ‘niets moet, alles mag’. Tijdens het festival heerst er volgens de organisatie een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest.

De kaartverkoop van Milkshake VII is al gestart.