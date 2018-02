Demi Lovato maakt debuut met eigen show in Amsterdam

De 25-jarige Demetria Devonne, zoals de popster in het echt heet, bracht in 2015 haar vijfde studioalbum Confident uit, vorig jaar volgde het zesde studioalbum Tell me you love me.

Bij het grote publiek is Lovato onder andere bekend geworden door haar hit Let it go uit de animatiefilm Frozen. Eerder scoorde ze hits met Heart Attack, Cool for the Summer, Confident, No promise en Instruction.

Enrique Iglesias

Demi Lovato trad één keer eerder op in Nederland, toen nog als voorprogramma van Enrique Iglesias in de Ziggo Dome. Het is voor het eerst dat ze met haar eigen show naar Nederland komt.

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag, 16 februari, om 10.00 uur.