BLØF keert na jaren terug in Rotterdam Ahoy

Bijna twintig jaar geleden stond BLØF voor het eerst in Ahoy, toen in het decor van Vrienden van Amstel. Die show met onder meer Liefs uit London markeerde het startpunt van hun carrière.

Het concert van 10 maart in de Ziggo Dome is al maanden uitverkocht, en door de recente hit Zoutelande is de vraag naar liveoptredens groot.

"Het voelt alsof we in onze tweede jeugd zitten. Het is geweldig om te merken dat zoveel mensen plezier hebben aan ons nieuwe album AAN en ons live willen zien. Daarom gaan we terug naar Rotterdam Ahoy, een zaal waar we zoveel mooie herinneringen aan hebben", zegt zanger Paskal Jakobsen.