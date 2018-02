Acteur Stanley Burleson regisseert nieuwe theatershow in Efteling

De show is geïnspireerd op de Efteling-attractie de Stoomcarrousel. Dat maakt het attractiepark donderdag bekend. De voorstelling zal gaan over herkenbare momenten uit het leven en in de Efteling.

Burleson zegt dat hij zich verheugt op zijn nieuwe taak. "De Efteling staat bekend om haar professionele familieproducties en heeft een prachtig eigen theater. (...) Om naast de bekende Efteling-musicals zo'n nieuw soort show te maken, is voor mij een eer. Het combineren van dans, zang, acrobatiek en muziek is wat ik het liefste doe, dus ik kan niet wachten om hiermee aan de slag te gaan."

CARO is onder meer in het weekend en in vakanties vanaf september om 18.30 uur 's avonds te zien in het Efteling Theater. Tickets zijn vanaf donderdag te koop.