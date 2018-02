Vuurwerkshow vanaf dak hotel op de Dam bij Chinees Nieuwjaar

Ook vindt op het plein de traditionele leeuwen- en drakendans plaats en wordt een honderdduizendklapper afgestoken om de kwade geesten te verjagen, maakte organisator Won Yip bekend.

Het Chinese jaar 4715 begint op 16 februari. Op het moment dat in China het vuurwerk de lucht in gaat, begint de viering ook in de hoofdstad, vanwege het tijdsverschil zes uur eerder.

Na de vuurwerkshow is er op de Dam nog een kung fu-show en vindt later op de avond in restaurant-café Majestic, waar Yip eigenaar van is, een groot feest plaats voor genodigden.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!