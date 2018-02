Queen en Adam Lambert geven concert in Ahoy

In november waren de Britse rockgroep en de Amerikaanse zanger tijdens hun Europese tournee nog te zien in een uitverkochte show in Amsterdam. Vanwege het succes van de tour wordt deze nu verlengd met twaalf nieuwe optredens.

De kaartverkoop van het concert op 27 juni start op zaterdag 10 februari.

Queen trad voor het eerst samen met Lambert op tijdens de finale van American Idol in 2009. Sindsdien gaan ze samen de hele wereld over. De rockband en de Amerikaanse singer-songwriter waren in 2015 ook al te zien in een uitverkochte Ziggo Dome.