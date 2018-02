Festival Loveland breidt uit naar twee dagen

Eerder werd al aangekondigd dat Loveland dit jaar op 11 augustus plaats zou hebben. Mensen die al een kaartje hebben, kunnen die upgraden naar een weekendticket. Buurtbewoners zijn op de zondag welkom zonder ticket.

"Het is altijd al een droom geweest om een Loveland-weekend te organiseren", zegt oprichter Marnix Bal. "Daarom zijn we ontzettend blij dat we een extra dag in het leven kunnen roepen."

Op het affiche staan zaterdags onder meer Cirez D (het alter ego van Eric Prydz), Marco Carola, Dixon, The Martinez Brothers, Jeff Mills, Kerri Chandler en Stephan Bodzin. Op zondag staan onder anderen Tale of Us, Adriatique, Len Faki, Speedy J en Black Coffee op de line-up.