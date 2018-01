Het is de eerste keer in vijftien jaar dat de Amerikaanse artiest in Nederland een volledig concert zal geven. In 2003 stond Eminem twee maal in de Amsterdam Arena.

Het optreden in Nijmegen dient ter promotie van Eminems nieuwe album Revival, dat sinds eind 2017 verkrijgbaar is.

Revival is de eerste plaat van Eminem sinds The Marshall Mathers LP 2 uit 2013.