U2 geeft extra concert in Amsterdam

De kaarten voor de U2 Experience + Innocence tour waren binnen ongeveer tien minuten uitverkocht. Tickets voor de nieuwe show gaan op 2 februari om 10.00 uur online.

De Experience + Innocence Tour gaat verder langs Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Denemarken, Groot-Brittannië en Ierland. De tournee is dan al in de Verenigde Staten geweest.

De band bracht in december het album Song of Experience uit. In juli stond U2 nog in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.