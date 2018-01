Britney Spears slaat Nederland over op Europese tour

België staat wel in het lijstje met een optreden op 15 augustus in het Sportpaleis in Antwerpen.

"Ik ben zo blij om aan te kondigen dat we met de Piece of Me-tour naar een select aantal steden gaan in Europa en Groot-Brittannië. Ik zie jullie komende zomer!", twittert Spears opgewonden.

Naast Antwerpen treedt Spears op in onder meer Berlijn, Oslo, Manchester, Dublin en Londen.

Spears stond met haar Piece of Me-show de afgelopen jaren in Las Vegas. Vorige maand trad ze er voorlopig voor de laatste keer op.