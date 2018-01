Armin van Buuren verrassingsact bij Vrienden van Amstel

De dj bracht zijn hit This Is What It Feels Like, waarbij hij werd bijgestaan door Marco Borsato, Simon Keizer, VanVelzen, Mr. Probz, Paskal Jakobsen, Nielson, Jan Dulles, Di-rect-zanger Marcel Veenendaal en Nick Schilder op de piano.

Na de opening bracht Guus Meeuwis een medley van de grootste hits van het muziekfestijn samen met Paskal Jakobsen, Xander de Buisonjé, André Hazes en Paul de Leeuw. Speciaal voor de concertreeks is een rappersformatie samengesteld. Lil' Kleine, Gers Pardoel, Brainpower, Kraantje Pappie, Diggy Dex en Broederliefde brengen onder de naam De Matties elkaars hits en eigen werk.

Van Buuren stond één keer eerder op het podium van De Vrienden van Amstel, toen hij in 2016 een eenmalig optreden gaf. Dit jaar maakt de dj voor het eerst deel uit van de vaste line-up en zal alle dagen muzikale samenwerkingen met andere muzikanten aangaan.