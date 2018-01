Super Bowl live te volgen in aantal Pathé-bioscopen

Elk jaar is de Super Bowl niet alleen het sportieve hoogtepunt van het footballseizoen, maar ook een showbizz-fenomeen. De allergrootste artiesten uit de Verenigde Staten hebben al opgetreden tijdens de rust in de Halftime Show en elk jaar zingt een muzikale grootheid het Amerikaanse volkslied.

Dit jaar zingt Pink het volkslied en treedt Justin Timberlake op tijdens de Halftime Show. Het wordt zijn tweede Super Bowl. In 2004 verzorgde de Can't Stop The Feeling!-zanger het pauzeoptreden met Janet Jackson. De zanger trok toen, naar eigen zeggen per ongeluk, het leren pakje van Jackson open. Ruim 100 miljoen tv-kijkers kregen daardoor een van haar borsten te zien.

Nipplegate

Een herhaling van 'nipplegate' zit er niet in. Janet Jackson weersprak in oktober de geruchten over een nieuw duo-optreden in het U.S. Bank Stadium in Minneapolis.

De live-registratie van de Super Bowl is in Nederland te zien in Pathé Arena in Amsterdam, Pathé De Kuip in Rotterdam, de Haagse Pathé Spuimarkt en Pathé CineMec Utrecht.

De 52e editie van de Super Bowl gaat tussen de winnaars van de wedstrijden tussen de Minnesota Vikings en Philadelphia Eagles en de New England Patriots en Jacksonville Jaguars.