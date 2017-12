Mamma Mia! keert terug op de planken

Volgens Musicalweb heeft de terugkeer van de musical te maken met de release van de film Mamma Mia! Here We Go Again, die in 20 juli 2018 in première gaat. De film is het vervolg op de film uit 2008.

Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de productie te zien zal zijn. De eerste keer dat de musical in Nederland speelde, was hij van 2003 tot 2006 te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. De cast bestond uit Simone Kleinsma, Oren Schrijver, Ellen Evers, Doris Baaten, Jon van Eerd, Filip Bolluyt, Hajo Bruins en Céline Purcell.