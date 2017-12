Bryan Adams treedt in juni 2018 op in Ziggo Dome

Het concert is onderdeel van de Ultimate Tour, waarin de zanger nummers ten gehore brengt van zijn nieuwe album Ultimate. Hierop staan naast zijn grootste hits ook twee nieuwe liedjes.

De kaartverkoop voor het concert gaat aanstaande vrijdag 15 december om 10.00 uur van start.

De 58-jarige zanger maakte zijn debuut in het begin van de jaren tachtig en scoorde hits als Everything I Do (I Do It For You), Heaven en Have You Ever Really Loved A Woman.

Adams trad in 2016 voor het laatst op in de Ziggo Dome. In 2017 gaf hij een concert in Eindhoven.