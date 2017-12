Clouseau geeft in april 2018 drie optredens in Nederland

Ook treedt de band op 9 april op in Gebouw-T in Bergen op Zoom. Op 11 april staan zij in Tivoli in Utrecht.

Eerder maakte de band al bekend een show te geven in Carré op 26 februari.

Koen en Kris Wauters geven de concerten in een kleine bezetting. Tussendoor vertellen de idolen van weleer anekdotes en verhalen over de ontstaansgeschiedenis van hun nummers.

Clouseau bracht in 1987 zijn eerste single uit met de naam Brandweer. De doorbraak volgde in 1989 met hits als Anne en Daar gaat ze. Clouseau nam deel aan het Eurovisiesongfestival in Rome, gaf meer dan honderd arena-shows en bracht twaalf Nederlandstalige platen uit.

De voorverkoop van de drie optredens gaat vrijdag 15 december van start.