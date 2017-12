The National en LCD Soundsystem te zien op Best Kept Secret 2018

LCD Soundsystem en The National sluiten de zaterdag en zondag van Best Kept Secret af.

Ook Deerhunter, Spoon, Ty Segall en Vince Staples treden op bij het festival in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek, dat plaatsvindt van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni 2018.

In totaal zijn er 26 namen bekendgemaakt: Chvrches, Deerhunter, Father John Misty, Four Tet (live), Future Islands, Rodriguez, The Internet, Unknown Mortal Orchestra, And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Aldous Harding, Alex Cameron, Krhuangbin, Naaz, Preoccupations, Rex Orange Count, Rostam, Shanti Celeste, Superorganism, The Comet Is Coming en Waxahatchee.

De komende maanden worden er nog ruim 80 andere acts aan de line-up toegevoegd.

Afgelopen editie was het festival met 25.000 bezoekers uitverkocht. De voorverkoop begint zaterdag om 10.00 uur.