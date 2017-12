Freek Vonk kondigt negende optreden in Amsterdam aan

Op 27, 28 en 29 december geeft Freek drie shows per dag.

"Een 9e show!! Er zijn zoveel kaartjes verkocht dat ik besloten heb om een 9e show toe te voegen aan mijn reeks in AFAS live in de kerstvakantie! Dit is echt de allerlaatste show die ik ga doen dit jaar, want anders kan je me opvegen", meldt Freek.

Tijdens Op Wereldreis neemt de presentator het publiek mee op een avontuur over de wereld en vertelt hij over de bijzondere dieren die hij is tegengekomen. Daarnaast krijgen bezoekers de kans om Freek vragen te stellen.