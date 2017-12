Arcade Fire komt in juni 2018 naar Ahoy

De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag om 10.00 uur.

De tournee volgt op het verschijnen van het vijfde album Everything Now dat afgelopen zomer werd uitgebracht. De gelijknamige single werd vrijdag door de luisteraars van 3voor12 verkozen tot Song van het jaar.

Arcade Fire bracht in 2004 het album Funeral uit in Europa. Het succesvolle album werd opgevolgd door Neon Bible in 2007, The Suburbs 2010 en Reflektor in 2013.

De afgelopen vijftien jaar heeft Arcade Fire tientallen gouden en platina onderscheidingen voor hun muziek ontvangen. Tijdens de afgelopen editie van Best Kept Secret was de band headliner.