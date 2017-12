Dj The Black Madonna komt naar Paradiso

Het concept van de avond is We Still Believe, waarbij zij samen met gastartiesten zal draaien. Bezoekers kunnen onder andere een catwalk verwachten en een reeks extravagante dansshows.

Marea Stamper, zoals haar echte naam luidt, woont in Londen. Begin dit jaar werd ze benoemd tot Mixmag's DJ of the Year. In juni stond ze op het technofestival Awakening in Spaarnwoude.

De kaartverkoop voor de clubnacht van The Black Madonna begint vrijdag 15 december om 12.00 uur via de website van Paradiso.