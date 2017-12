De kaartverkoop voor het optreden in de Amsterdamse concerthal begint op vrijdag 8 december, vanaf 9.00 uur.

Tears for Fears, in 1981 opgericht door Roland Orzabal en Curt Smith, bereikte in de jaren tachtig hoge hitnoteringen met nummers als Shout en Everybody Wants to rule the World.

Het laatste studioalbum van de band, Ready Boy and Girls?, verscheen in 2014.