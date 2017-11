Limp Bizkit komende zomer in Nederland te zien

Het optreden maakt deel uit van een Europese tournee die volgend jaar van start zal gaan.

De kaartverkoop voor het optreden begint donderdag 30 november, om 10.00 uur.

De band rondom zanger Fred Durst was afgelopen jaar nog in Nederland te zien. Toen stond de groep, die veel succes had met nummers als Rollin, My Generation, Nookie en Break Stuf, in de Tilburse 013.

Limp Bizkit werd in 1995 opgericht, het meest recente album Gold Cobra verscheen in 2011.