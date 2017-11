Game of Thrones-actrice Lena Headey zegt Dutch Comic Con in Utrecht af

Dat meldt de organisatie van het evenement vrijdag.

"Wij betreuren dit enorm en hebben het totaal niet zien aankomen aangezien Lena vorig weekend nog op ons collega-evenement in Madrid aanwezig is geweest. Als organisatie proberen we deze situaties natuurlijk te voorkomen, maar soms krijgt overmacht de bovenhand", aldus een woordvoerder.

In een videoboodschap laat Headey weten dat ze het jammer vindt dat ze er niet bij kan zijn. "Maar ik moet gewoon werken", verontschuldigt ze zich.

Bezoekers die al kaartjes hadden gekocht om met de actrice, die in de hitserie Game of Thrones de rol van Cersei Lannister speelt, op de foto te kunnen krijgen hun geld terug.

Dutch Comic Con vindt dit jaar plaats op 18 en 19 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens het evenement kunnen fans onder andere op de foto met acteurs uit bekende films. Deze editie zullen onder andere Jared Gilmore (Once Upon a Time) en Sean Gunn (Guardians of the Galaxy) aanwezig zijn.