Extra concerten van Marco Borsato aangekondigd

Er zijn concerten ingepland in Groningen, Enschede, Kerkrade, Utrecht en Nijmegen. Ook in Tilburg en Antwerpen is de zanger een tweede keer te zien, meldt MOJO Concerts.

De shows in het kader van zijn Thuis-tournee zijn ingepland omdat de belangstelling voor de concerten overweldigend is. De kaartverkoop voor de nieuwe concerten is al begonnen.

Borsato start zijn tournee donderdagavond in Paradiso.

In de Thuis-tournee laat de zanger zijn fans kennismaken met de nummers van zijn nieuwe album Thuis. Die plaat verschijnt komende vrijdag.