Lucas & Steve weer aanwezig op 538Jingleball

"Vorig jaar gingen we met 538Jingleball knallend het jaar uit. We vinden het te gek dat we er dit jaar weer bij zijn en kunnen niet wachten om het publiek nieuwe muziek te laten horen en de Ziggo Dome op z’n kop te zetten", aldus Lucas & Steve, bekend van nummers als Summer On You en Up Till Dawn, dinsdag in Evers staat op op Radio 538.

538Jingleball vindt dit jaar plaats op 16 december. Vorig jaar traden naast Lucas & Steve onder anderen Hardwell, Sunnery James & Ryan Marciano en Kris Kross Amsterdam op.