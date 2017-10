Miss Montreal voegt drie extra optredens toe aan clubtour

Sanne Hans, zoals de zangeres eigenlijk heet, bracht vrijdag haar nieuwe EP Again uit. Die nam ze, net als haar eerste plaat, op in Portugal. Met de "trip down memory lane" wil de zangeres het verleden verwerken.

"Zodat ik eindelijk die nare tijd kon loslaten en een fijne ervaring heb en alles opnieuw kan doen wat ik toen miste", zei ze eerder.

Het laatste concert vindt plaats op 20 april in de Effenaar in Eindhoven. De shows in Breda, Utrecht, Hengelo, Arnhen en Zwolle die eerder al gepland stonden, zijn uitverkocht.

De kaartverkoop voor de extra shows begint maandag.