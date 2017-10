ADE-concert Underworld live te volgen op Facebook

Dat maakte de organisatie bekend. Het legendarische Britse technoduo Rick Smith en Karl Hyde treedt vrijdag op in de passage onder het Rijksmuseum

De twee uur durende show, die op 21.00 uur begint, is onder meer te zien op de Facebookpagina van Underworld en het Amsterdam Dance Event. Bezoekers moesten zich vooraf registreren voor het concert, omdat er een beperkt aantal tickets is. Fans die geen kaartje wisten te bemachtigen, kunnen nu dus alsnog genieten van het optreden.

Nieuwe toekomst

De tunnel voor fietsers en voetgangers wordt omgetoverd tot een intieme club voor een exclusief publiek. "We hebben nog veel ideeën voor de toekomst. Wat we vrijdag in het museum laten zien is het begin van een van de ideeën voor de nieuwe toekomst van Underworld", liet Hyde eerder al weten over het optreden.

Underworld werd bekend door de soundtrack van de cultfilm Trainspotting, waarvoor hun nummer Born Slippy werd gebruikt.