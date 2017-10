Rapper Macklemore komt naar Amsterdam

De kaartverkoop begint vrijdag 13 oktober om 9.00 uur op macklemorelive.nl.

De Amerikaanse rapper had in Nederland samen met Ryan Lewis hits als Thrift Shop en Can't Hold Us. Samen stonden ze al twee keer eerder in een uitverkochte AFAS Live en waren ze vorig jaar nog te zien in de Ziggo Dome.

Macklemore richt zich op dit moment weer op zijn solocarrière.

Lil Yachty

Eind september verscheen zijn tweede soloalbum Gemini, dat vooraf werd gegaan door de single Glorious. Inmiddels zijn ook de singles Marmalade met Lil Yachty en Good Old Days, een samenwerking met Kesha, verschenen.