Rag'n'Bone Man in april naar AFAS Live

Rag'n'Bone Man, de artiestennaam van Rory Graham, komt met zijn Grande Reserve Tour naar Amsterdam.

De tour start op 23 februari in Lille in Frankrijk en voert langs twintig steden, waaronder naar het iconische Alexandra Palace in Londen waar hij zijn grootste show tot nu toe geeft.

Graham brak in 2016 door met zijn single Human die een top 10-hit werd in Nederland. Vorig jaar trad hij op op Pinkpop en Down The Rabbit Hole. De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint vrijdag.