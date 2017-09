Game of Thrones met live muziek in Ziggo Dome

De Game of Thrones Live Concert Experience trok afgelopen jaar door Amerika en maakt in mei de overstap naar Europa. Ook volgt een tweede tournee in Amerika.

"Dat we de Game of Thrones Live Concert Experience eerder dit jaar naar een livepubliek konden brengen, was een droom die uitkwam", zegt componist Ramin Djawadi, die de muziek rond de HBO-serie maakte. "Een gevolg van een idee dat drie jaar geleden al ontstond. De grootte en het spektakel van de productie bracht de wereld van Westeros op een meeslepende manier tot leven. Ik ben blij dat we die ervaring mogen delen met fans."

Het concert in de Ziggo Dome in Amsterdam vindt plaats op 21 mei. Tickets zijn vanaf vrijdag verkrijgbaar.