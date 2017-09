Belle and Sebastian werd in 1996 in Glasgow gevormd door Stuart Murdoch en Stuart David.

In dat jaar verscheen ook debuutalbum Tigermilk. Het voorlopige laatste en negende album Girls in Peacetime Want to Dance stamt uit 2015. In juli werd al wel een nieuwe single uitgebracht als voorloper van meer nieuw materiaal.

De voorverkoop voor het concert begint vrijdag.