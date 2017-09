Freek Vonk geeft extra show voor doven en slechthorenden

"Omdat ik graag wil dat doven en slechthorenden ook van mijn show kunnen genieten, is er bij deze show een doventolk aanwezig", aldus de tv-bioloog in een aankondiging op zijn Instagram-account.

Kaarten voor de show, die plaatsvindt op 28 december om 13.30 uur in AFAS Live, zijn nu te koop via de website van Vonk. Eerder kondigde hij twee shows aan die gepland staan voor 27 december.

Bijzondere dieren

In de familieshow laat Vonk bijzondere dieren voorbij komen en in Rwanda, waar hij was voor de opnames van zijn televisieprogramma, heeft hij ook inspiratie opgedaan.

"Eerder deze week heb ik hier mijn eerste wilde berggorilla gespot, 150 kilo, één bonk spieren, dominant, slim maar ook de meest bedreigde gorilla, er zijn er nog maar 800," liet Vonk in augustus weten vanuit het Volcanoes National Park. "Over deze en natuurlijk vele andere avonturen ga ik in mijn live show vertellen!"