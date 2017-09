De Britse formatie was in 2015 in de Amsterdamse Ziggo Dome te zien.

In 2016 gaven ze een concert tijdens Paaspop in het Brabantse Schijndel. Tijdens laatstgenoemd optreden had de band te kampen met een stroomstoring.

The Prodigy had grote hits met nummers als Out of Space, Firestarter en Smack my Bitch up.

Het meest recente album van de band, The Day is my Enemy, verscheen in 2015.