The Chainsmokers voor concert naar Amsterdam

Amsterdam is geen onbekend terrein voor de met een Grammy bekroonde dj's Alex Pall en Drew Taggart. Dit jaar stonden de Amerikanen al in de kleinere AFAS Live, exact een jaar voor hun aangekondigde concert.

In 2014 brak het duo door met de single #Selfie. In 2016 hadden ze hits met Roses, Don't Let Me Down en Closer.

Het concert in februari is onderdeel van de Euro Memories…Do Not Open Tour. Kaarten zijn vanaf vrijdag 29 september te koop en zijn 38 euro.