Noel Gallagher kondigt nieuw album en concert in Nederland aan

Kaarten voor het concert in Nederland zijn vanaf 29 september 11.00 uur te koop.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Gallagher in Nederland te zien is. Afgelopen zomer stond hij in het voorprogramma van de tournee van U2.

Het nieuwe ablum van Gallager en zijn band High Flying Birds heet Who Built the Moon? en is de opvolger van Chasing Yesterday uit 2015.

Who Built the Moon? is tot stand gekomen in samenwerking met producent David Holmes die eerder de muziek voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen maakte.