De voorverkoop start op donderdag 21 september, om 10.00 uur. Dat meldt concertorganisator Mojo dinsdag in een persbericht.

In 2015 stond de band drie avonden achter elkaar in een uitverkochte Heineken Music Hall. Twee jaar eerder stonden ze al eens in de Ziggo Dome.

Editors met voorman Tom Smith brak in 2005 op grote schaal door en scoorde onder meer hits met singles als An End Has A Start, The Racing Rats, Papillon en No Sound But The Wind.