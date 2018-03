Deze films die een Oscar hebben gewonnen kun je nog in de bioscoop zien

Moonlight, die zondagavond bij de Oscaruitreiking werd bekroond als beste film, is vanaf donderdag in meer zalen te zien. De film ging eind januari uit in 36 zalen; inmiddels is dat aantal bijna verviervoudigd, maakte distributeur Splendid Film bekend.

Hieronder volgt een opsomming van films die ook een Oscar hebben gekregen en op dit moment in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.

La La Land - Damien Chazelle (Beste Actrice - Emmma Stone)

Wat: romantisch drama/comedy

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 128 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten

Manchester by the Sea - Kenneth Lonergan (Beste Acteur - Casey Affleck)

Wat: drama

Waar: filmhuizen en bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 137 minuten, 12 jaar en ouder

Koop hier je kaarten

Fences - Denzel Washington (Beste Vrouwelijke Bijrol - Viola Davis)

Wat: drama

Waar: filmhuizen en bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 139 minuten, 13 jaar en ouder

Koop hier je kaarten

Zootropolis - Byron Howard en Rich Moore (Oscar voor Beste Animatiefilm)

Wat: animatiefilm

Waar: beperkt aantal filmhuizen, waaronder in Ede en Nijmegen

Speelduur en leeftijd: 108 minuten, 6 jaar en ouder

The Salesman - Asghar Farhadi (Oscar voor Beste Buitenlandse Film)

Wat: drama

Waar: filmhuizen in heel Nederland

125 minuten, 13 jaar en ouder

Koop hier je kaarten

Arrival - Dennis Villeneuve (Oscar voor Beste Geluidsmontage)

Wat: sciencefiction, drama

Waar: beperkt aantal bioscopen, onder meer in Eindhoven en Amsterdam

Speelduur en leeftijd: 116 minuten, 12 jaar en ouder