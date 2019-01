De Uitagenda verdwijnt in de huidige vorm. Dit betekent dat de agenda heel binnenkort niet meer zichtbaar is in de widget op de voorpagina van NU.nl.

De Uitagenda verdwijnt omdat te weinig mensen gebruikmaken van de optie om actief naar uitjes in de buurt te zoeken.

Stoppen we dan met het geven van uittips? Nee. Op andere plekken op NU.nl lezen gebruikers nog steeds alles over concerten, festivals, tentoonstellingen en andere bijzondere uitjes in Nederland.

Weekendtips op de regiopagina's van NU.nl bijvoorbeeld. Ook gaan we experimenteren met uittips per regio. De pilot start binnenkort in de regio's Groningen en Utrecht.

Daarnaast blijven gebruikers op de hoogte van wat er te doen is in Nederland via Uit, het katern dat van woensdag tot en met zondag op de voorpagina van NU.nl staat.