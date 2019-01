Er worden volop bijzondere evenementen georganiseerd in Nederland. De redactie van NU.nl bekijkt elke week het aanbod en selecteert markante uitjes voor de Uitagenda. Met deze week de aftrap van de Flamenco Biënnale Nederland en het Internationaal Literatuurfestival in Den Haag.

Dartstoernooi King of Darts - Enschede, Den Bosch en Groningen

Tijdens de King of Darts-speelavonden strijden tien topdarters in vijf wedstrijden om de eerste plek. Het is een gloednieuw toernooi tussen Nederland en Engeland, dat in 2019 voor het eerst wordt gehouden. Tussen de wedstrijden door zorgt Crazy Pianos On Tour voor muzikaal vermaak. Met onder anderen Raymond van Barneveld, Phil Taylor, Michael van Gerwen en Peter Wright.

Waar: Expo Twente, Enschede; MartiniPlaza, Groningen; Brabanthallen, Den Bosch

Wanneer: 20, 22 en 23 januari

Prijs: vanaf 30 euro in Groningen en 35 euro in Enschede en Den Bosch

Meer informatie en tickets

Flamenco van Andrés Marín: D. Quixote - Amsterdam

Flamenco-revolutionair Andrés Marín trapt vrijdag de Flamenco Biënnale Nederland af met een eigen bewerking van Don Quichot. Marín vertolkt de ridder op skateboards, met bokshandschoenen aan, in voetbaltenue en zwaaiend met lansen en pistolen. Door de rauwe stem van Rosario La Tremendita krijgt de flamencomuziek een flinke dosis rock en electro.

Waar: Internationaal Theater Amsterdam, Leidseplein 26

Wanneer: 18 januari om 20.30

Prijs: variërend van 12,50 euro tot 43,50 euro

Meer informatie en tickets

Eurosonic AIR - Groningen

Eurosonic is het grootste showcasefestival van Europa. Omdat niet iedereen zich een ticket kan veroorloven, heeft het festival ook een gratis toegankelijk programma. Het grootste onderdeel daarvan is Eurosonic Air: een groot feest op de Grote Markt. Vanavond staan rocker Jett Rebel en dj San Holo op het podium. De tent is overdekt, dus je regent of sneeuwt niet nat.

Waar: Grote Markt, Groningen

Wanneer: 18 januari om 21.50 (Jett Rebel) en 23.15 (San Holo)

Prijs: gratis

Meer informatie

Space Waste Lab by Daan Roosegaarde - Almere

Ruimteafval bestaat uit kleine deeltjes van afgebroken raketten en satellieten. Momenteel zweven er meer dan 29.000 stukjes van minstens 10 centimeter rond in de ruimte. Kunstenaar Daan Roosegaarde maakt deze nieuwe soort vervuiling zichtbaar met zijn project Space Waste Lab: lange, verticale strepen licht in de lucht visualiseren het ruimteafval dat tussen 200 en 20.000 kilometer boven ons zweeft.

Waar: Kunstlinie Almere-Stad Flevoland (KAF), Esplanade 10, Almere

Wanneer: 19 januari van 19.00 tot 23.00

Prijs: gratis

Meer informatie

Nederlandse Reisopera: Die tote Stadt - Zwolle

Het verhaal van Die tote Stadt stamt uit 1920 en was met haar gevarieerde symfonieën en aria's toen al een succes. De opera gaat over Paul, die na het verlies van zijn geliefde Marie langzaam maar zeker verstrikt raakt in een droomwereld van obsessies en waanbeelden.

Waar: Theater de Spiegel, Spinhuisplein 14, Zwolle

Wanneer: 19 januari, aanvang 19.30

Prijs: variërend van 28,30 euro tot 51,40 euro

Meer informatie en tickets

Internationaal Literatuurfestival Winternachten - Den Haag

Tijdens het vierdaagse Internationaal Literatuurfestival Winternachten komen ruim negentig schrijvers, dichters, musici en literaire talenten samen op diverse locaties in Den Haag. Bezoekers kunnen gesprekken, interviews, voorstellingen en live muziek bijwonen, allemaal in het teken van het thema Who Wants To Live Forever?.