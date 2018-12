NU.nl is uitgebreid met een uitagenda. Deze agenda is samengesteld door de redactie en biedt een overzicht van wat er te doen is in heel Nederland. Van kerstmarkt tot musical, van concert tot tentoonstelling.

Zoeken op gebied

Er zijn verschillende manieren om te zoeken naar een uitje. Alle provincies zijn aan elkaar gekoppeld en vormen een gebied, zodat je kunt zien wat er te doen is bij jou in de buurt. Als je naar beneden scrollt in de agenda, kom je er vanzelf.

Zoeken op type uitje

Ook bestaat de optie om binnen een gekozen gebied te zoeken naar een specifiek uitje. Alle activiteiten zijn onderverdeeld in drie categorieën: dag, avond of een uitje dat geschikt is voor kinderen.

Daarnaast is er een selectie van artikelen waarin uitjes bij elkaar staan in een overzicht terug te vinden in de agenda. Meer van dit soort artikelen zijn terug te vinden bij NUuit.

Deze uitagenda is gelanceerd op 3 december. De redactie probeert om heel Nederland te voorzien van uittips. Ontbreekt jouw favoriete uitje of evenement? Stuur een mailtje naar uitagenda@nu.nl.